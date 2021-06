Calciomercato Milan – Rafael Leao al bivio: permanenza o cessione?

Le ultime sul calciomercato del Milan: Rafael Leao potrebbe essere ceduto. L'attaccante portoghese interessa a diversi club

Sempre incerto il futuro di Rafael Leao. L'attaccante del Milan non ha convinto in questa stagione e anche l'Europeo Under 21 non è stato entusiasmante, per usare un eufemismo. Maldini e Massara potrebbero cederlo, ma certamente non hanno intenzione di svenderlo. Secondo Tuttosport, in edicola questa mattina, servono almeno 25milioni di euro per cedere Leao. Jorge Mendes, procuratore dell'ex Lille, ha diverse occasioni sia in Inghilterra e sia in Francia. Interessa in particolar modo al Marsiglia. Intanto Romagnoli sarebbe vicino all'addio al Milan.