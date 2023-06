Calciomercato Milan – Pulisic convince tutti: ecco il motivo

Christian Pulisic è sempre più in luce agli occhi del Milan , che vorrebbe acquisire le sue prestazioni in questa finestra di calciomercato estivo. Dopo aver eliminato in semifinale il Messico con una prestazione sontuosa contornata da una doppietta personale, il classe '98 si è aggiudicato la vittoria in finale di Nations League Concacaf battendo per 2-0 i cugini rivali del Canada . Dulcis in fundo, il talento offensivo di proprietà del Chelsea ha anche ottenuto il premio di Miglior Calciatore del torneo.

Calciomercato Milan - Pulisic incanta il Diavolo

In forza al Chelsea dal giugno 2019, potrebbe essere giunto il momento per Pulisic di cambiare nuovamente aria con Milano potenzialmente come prossima destinazione. Non a caso, anche Stefano Pioli gradirebbe non poco avere nel suo parco attaccanti le doti qualitative dell'ex Borussia Dortmund. Motivo in più per il duo Moncada-Furlani per spingere sull'acceleratore e mettere a segno il primo grande colpo della loro gestione.