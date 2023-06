Calciomercato Milan – Pulisic in rialzo: obiettivo concreto

Come riportato da Tuttomercatoweb, il nome di Christian Pulisic è in rialzo per il calciomercato del Milan

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, dovrà muoversi molto alla ricerca di rinforzi da regalare a Stefano Pioli. I rossoneri, al momento, stanno lavorando a centrocampo con la lotta contro l'Inter per Frattesi. Non solo la mediano. Uno degli obiettivo primari del Milan potrebbe essere rinforzare l'esterno destro. I nomi che si stanno facendo in questo giorni sono davvero tantissimi. Ecco le novità su un possibile obiettivo del Diavolo.