Calciomercato Milan – Ecco quanto si vuole spendere per Pulisic

Calciomercato Milan, si tenta di prendere anche Pulisic

La trattativa tra Chelsea e Milan per Pulisic, in possesso del passaporto croato e quindi tesserabile come comunitario, non è ancora definita. L'ex Borussia Dortmund, però, vuole andare via da Londra - nonostante il contratto in scadenza tra un anno, il 30 giugno 2024 - per giocare con maggiore continuità.