Calciomercato Milan – Schira conferma: “Chiusa per Pulisic: i numeri”

Schira, poi, ha aggiunto un particolare sull'imminente arrivo di Pulisic in Italia. "Il Milan sta pianificando visite mediche e firma prima di lunedì". In quel giorno, infatti, il Diavolo si troverà a Milanello per il raduno di preparazione della stagione 2023-2024. E vuole che il giocatore sia presente. Milan, fatta per Pulisic: cifre e dettagli >>>