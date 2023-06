Calciomercato Milan – È tornato di moda il nome di Pulisic: le ultime

Christian Pulisic è tornato nel mirino del Milan per il calciomercato estivo. Il Chelsea deve sfoltire: gli scade il contratto tra un anno

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha spiegato come il restyling rossonero preveda l'inserimento di un trequartista centrale e di un esterno destro offensivo. Può fare tutti e due i ruoli Christian Pulisic, classe 1998, in uscita dal Chelsea.