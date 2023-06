Calciomercato Milan – Casting a destra: Pulisic e Chukwueze gli obiettivi

Il Milan continua il suo lavoro sul calciomercato in entrata. Dopo i colpi in entrata di Sportiello e Loftus-Cheek , i rossoneri continuano alla ricerca di possibili innesti nella zona offensiva della squadra. Un ruolo da rinforzare resta quello dell'esterno destro. L'edizione odierna del Corriere della Sera parla proprio dei possibili obiettivi del Diavolo per quella zona del campo.

Calciomercato Milan, obiettivi a destra

Il Milan, si legge, in questo calciomercato sarebbe pronto a cambiare metodo. Non più trattative a oltranza su un solo nome ma più dossier aperti in contemporanea. Così dopo la firma di Sportiello, l’arrivo di Loftus-Cheek e la prenotazione del baby talento della Lazio Luka Romero, gli occhi sarebbero su due esterni per la fascia destra. Non solo Pulisic ma anche Chukwueze, valutato dal Villarreal 30 milioni. Se venisse tesserato, da extracomunitario impedirebbe gli arrivi di Guler e Kamada, altri due possibili obiettivi dal calciomercato del Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Si abbassa la clausola, occasione in difesa