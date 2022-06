Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Pulisic chiede più spazio”

Christian Pulisic chiede più spazio al Chelsea. Occhio anche al possibile trasferimento in Italia: Milan e Juve spettatrici interessate

Christian Pulisic chiede più spazio al Chelsea . E in Inghilterra si parla già di un possibile trasferimento in Italia, con Milan e Juve spettatrici interessate. Il nazionale statunitense, in conferenza stampa, si è soffermato sul poco minutaggio raccolto finora con i Blues: "Certo, voglio giocare di più anche a livello di club. Voglio essere in campo al massimo della forma e ci sto lavorando".

Qualora l'esterno offensivo lasciasse il Chelsea, anche Milan e Juve, come detto, potrebbero entrare in corsa per un suo acquisto. A riferirlo è il noto quotidiano inglese 'Daily Mail'. Pulisic, nell'ultima stagione, ha giocato 1285 minuti in Premier League segnando 6 reti, a cui vanno aggiunte le due firme in Champions League. Milan, dal Napoli un calciatore duttile per la trequarti? Le ultime news di mercato