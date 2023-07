Calciomercato Milan – Dall’Olanda: “C’è il PSV su De Ketelaere”

Il Milan potrebbe lavorare molto anche per quanto riguarda le cessioni. Sono tanti i nomi che potrebbero lasciare Milanello. Uno di quelli che si stanno facendo con maggior clamore è quello di De Ketelaere . Il belga potrebbe salutare il Diavolo dopo una sola stagione. Ecco le ultime novità dall'Olanda.

Calciomercato Milan, confermato l'interesse del PSV per De Ketelare

Come riportato da l'Eindhoven Dagblad, su Charles De Ketelaere ci sarebbe il forte interesse del PSV. La squadra olandese avrebbe chiesto informazioni per il belga del Milan anche se non avrebbe ancora fatto i primi passi con offerte di nessun tipo. Le cose potrebbero accelerare o concretizzarsi se Xavi Simmons dovesse lasciare il Psv. Sta di fatto che lo voci intorno al belga rossonero continuano. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Moncada punta un giovane difensore