Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Anche il PSG punta Gundogan”

Secondo quanto riferito da 'L'Equipe', oltre agli ostacoli che ci sono già, il Milan dovrebbe superarne uno ulteriore, ossia la concorrenza di una superpotenza come il PSG, che si sarebbe inserito nella corsa per Ilkay Gundogan dopo aver praticamente chiuso anche per Marco Asensio e Manuel Ugarte. Da ricordare anche il forte interesse del Barcellona, che in ordine di tempo è stata la prima società a mettersi sulle sue tracce. LEGGI ANCHE: Milan, ecco skills e dati dell'obiettivo Baldanzi >>>