Calciomercato Milan – Prosegue la trattativa per il ritorno di Dalot

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot è il primo obiettivo del Diavolo per rinforzare la fascia destra in difesa. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, vuole riportare in rossonero Diogo Dalot. Il terzino portoghese, classe 1999, già in prestito nel Milan nella stagione 2020-2021, è stato infatti da tempo individuato dalla società come vice di Davide Calabria sulla fascia destra in difesa.

Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Le difficoltà finora incontrate dal Milan per il ritorno di Dalot risiedono, però, nel fatto che il Manchester United, club proprietario del suo cartellino, non ha per ora intenzione di cederlo senza guadagnarci, così com'è stato nella precedente annata.

Il braccio di ferro tra 'Red Devils' e rossoneri per Dalot, dunque, potrebbe andare avanti ancora qualche giorno. Magari l'acquisto di Kieran Trippier dall'Atlético Madrid potrebbe 'liberare' il laterale difensivo lusitano per il Diavolo. Dalot, nella passata stagione in rossonero, ha collezionato 33 gare tra Serie A, Europa League e Coppa Italia: 2 gol e 3 assist all'attivo. Milan, ecco chi è la priorità nel ruolo di trequartista >>>