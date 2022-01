Calciomercato Milan – Proposto Kulusevski in uscita dalla Juventus

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Dejan Kulusevski può lasciare la Juventus entro il 31 gennaio. È stato offerto anche ai rossoneri

Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri , avrebbe bocciato Kulusevski, pagato 35 milioni di euro più 9 di bonus all' Atalanta nel 2020 e, pertanto, avrebbe dato il via libera alla sua cessione . Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' e da 'Tuttosport' oggi in edicola, anche con la formula del prestito per 6 mesi , fino al prossimo 30 giugno .

Il ragazzo, 2 gol e 3 assist in 27 partite finora disputate in stagione con la Juve (in campo, però, è rimasto appena 972' ...) avrebbe già rifiutato la destinazione Everton. In Premier League, per il numero 44 bianconero, c'è anche l'interesse dell'Arsenal. Tanto la 'rosea' quanto il quotidiano piemontese, però, non escludono, per Kulusevski, soluzioni italiane.