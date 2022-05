Calciomercato Milan – Pronto un grande investimento per Botman e Sanches

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il club rossonero pianifica investimenti importanti per Sven Botman e Renato Sanches

La stagione sta per terminare, con il Milan che pianifica sul calciomercato due colpi importanti. Come viene riportato dal Corriere dello Sport, nel mirino ci sono da diverso tempo due giocatori del Lille: Sven Botman e Renato Sanches. Entrambi rafforzerebbero di molto la squadra rossonera, ma servirà comunque un investimento importante. Prezzo più alto per Botman (siamo sui 30 milioni di euro), mentre per Sanches il Lille potrebbe accontentarsi di qualcosa in meno, visto che il contratto del centrocampista scadrà nel 2023. Intanto c'è un nome importante per l'attacco nel mirino >>>