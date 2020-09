PM – Calciomercato Milan: il programma della giornata di Tatarusanu

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ciprian Tatarusanu, classe 1986, portiere rumeno già conosciuto in Italia per avere indossato, dal 2014 al 2017, la maglia della Fiorentina, è giunto questa mattina presso la clinica ‘La Madonnina‘ di Milano (GUARDA QUI IL VIDEO DEL SUO ARRIVO).

Qui svolgerà, nella giornata odierna, le visite mediche per il Milan. Al termine dei test medici, Tatarusanu dovrà ottenere l’idoneità sportiva e, una volta ricevuto il lascia passare dei dottori, si recherà già oggi pomeriggio a ‘Casa Milan‘ per la firma sul contratto con il club di Via Aldo Rossi.

Tatarusanu firmerà un contratto triennale, fino al 30 giugno 2023, per un ingaggio di 1,2 milioni di euro netti l’anno. Arriverà dall’Olympique Lione per circa 500mila euro e sarà il secondo portiere rossonero alle spalle di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma. Probabilmente già stasera il Milan ufficializzerà l’acquisto dell’estremo difensore. LEGGI QUI LE ULTIME DI MERCATO SUL RINNOVO DI DONNARUMMA >>>