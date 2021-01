Calciomercato Milan – Pro e contro del possibile colpo Mandzukic | News

Calciomercato Milan: Mandzukic serve davvero ai rossoneri?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mario Mandzukic ed il Milan sono in trattativa per un contratto fino al termine di questa stagione. Il Diavolo, però, in queste ore sta facendo delle valutazioni per capire se, effettivamente, sarebbe proprio l’ex attaccante della Juventus l’uomo giusto per alimentare il sogno Scudetto.

Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha evidenziato i pro ed i contro di un eventuale arrivo del croato in rossonero. Nel 2020, per esempio, Mandzukic ha giocato solo 7 partite con l’Al-Duhail, in Qatar. Ma le perplessità non riguardano tanto la tenuta fisica del centravanti vice Campione del Mondo nel 2018, quanto il suo impatto nello spogliatoio del Milan.

Ha una personalità forte, Mandžukić, e non è detto che si troverebbe per forza bene con Zlatan Ibrahimović. L’equilibrio dello spogliatoio rischia di alterarsi. Non ha di certo il ‘peso specifico’ di un Leonardo Pavoletti, per intenderci. Stefano Pioli, tecnico rossonero, non ha posto veti sull’arrivo dell’ex juventino. Ma l’allenatore spera, naturalmente, di poter continuare a guidare in Serie A e nelle coppe una macchina perfetta fino a giugno.

Altro contro: il giocatore preferirebbe un contratto più lungo di questi sei mesi. Ma, per quello, eventualmente un’intesa può essere trovata. Poi ci sono i tanti pro. È un vice Ibra ideale, per qualità, tecnica, esperienza e indole. Può giocare centravanti ed esterno sinistro, quindi, eventualmente, Ibrahimović e Mandžukić potrebbero anche giocare insieme. Inoltre, l’ingaggio richiesto non è eccessivo ed alla portata delle casse del club. LEGGI QUI L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ AL ‘CORSPORT’ >>>