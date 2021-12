Calciomercato Milan – Priorità difensore: 3 nomi sulla lista rossonera

Le ultime news sul calciomercato del Milan: la società ha individuato tre profili per la sostituzione di Simon Kjær nella sessione di gennaio

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse che il Milan intende fare nel calciomercato di gennaio, ha sottolineato come, ovviamente, la priorità del club di Via Aldo Rossi sia quella di acquistare un difensore. C'è la necessità, infatti, di sostituire Simon Kjær, il quale, operatosi ai legamenti del ginocchio sinistro, ha concluso anzitempo la sua stagione.

Il Milan sta decidendo la strategia di calciomercato più idonea. I rossoneri potrebbero provare ad imbastire un'operazione come quella che, nel gennaio 2021, ha portato Fikayo Tomori dal Chelsea al Milan. Ovvero, un acquisto in prestito con diritto di riscatto, con valutazione del giocatore in questi mesi ed eventuale riscatto, anche a cifra alta, nel giugno prossimo.

Oppure, seconda strada, acquistare un difensore centrale a titolo definitivo, anticipando, di fatto, un'operazione in entrata che il Milan aveva già previsto di fare la prossima estate. La caccia al nome giusto, secondo il quotidiano romano, riparte da alcune certezze. La prima è che Mattia Caldara, attualmente in prestito con diritto di riscatto al Venezia, non tornerà al Milan, bensì resterà a giocare in Laguna.

I tre nomi sui quali il Milan sta concentrando la propria attenzione sono Andreas Christensen, danese del Chelsea, classe 1996, poi Sven Botman, olandese del Lille, classe 2000 e, infine, non è da trascurare neanche la pista che porta a Nikola Milenkovic, serbo della Fiorentina, classe 1997. Per il primo, i 'Blues' sono in pressing per convincerlo a rinnovare (andrà in scadenza il 30 giugno 2022), mentre il secondo ha un prezzo troppo alto. Milan, colpo in attacco per aiutare Ibra? Le ultime di mercato >>>