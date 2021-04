Calciomercato Milan – Primo obiettivo: il riscatto di Tomori | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fikayo Tomori è in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea. Il punto sul difensore inglese

Nel prossimo calciomercato estivo il Milan farà di tutto per riscattare Fikayo Tomori dal Chelsea. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Tale convinzione, infatti, in casa rossonera cresce ogni giorno di più e le conferme arrivano su tutti i fronti.

Qualora la squadra di Stefano Pioli centrasse l'obiettivo della qualificazione in Champions League, avrà, infatti il budget giusto per mettere a segno una delle primissime operazioni del calciomercato per la stagione 2021-2022. Ovvero, versare nelle casse del Chelsea i 28 milioni di euro previsti dal diritto di riscatto del cartellino di Tomori.

La società è intenzionata a far valere tale opzione, strappata ai 'Blues' nella sessione invernale di mercato, anche perché è soddisfatta di come il ragazzo si sia inserito nell'ambiente rossonero e nel tessuto milanista. Persino Pioli, dopo Parma-Milan dello scorso sabato, è uscito allo scoperto. Ha lodato le qualità, tecniche ed umane, di Tomori, sottolineando come ci sia la volontà di trattenerlo.