Milan Primavera, altro acquisto per Abate: visite mediche per Nissen

Fredrik Nissen, classe 2005, arriva al Milan Primavera di Ignazio Abate per rinforzare la difesa rossonera. Visite in mattinata per lui

Colpo di calciomercato per il Milan Primavera di Ignazio Abate. Stavolta piazzato in Svezia e per la retroguardia, dopo aver mandato a segno l'acquisto di Alexander Simmelhack, attaccante proveniente dal Copenhagen (Danimarca). Secondo quanto riferito, infatti, da 'calciomercato.com', stamattina ha effettuato le visite mediche Fredrik Nissen, difensore centrale classe 2005 dell' IF Brommapojkarna e della Nazionale svedese Under 19.