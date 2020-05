Calciomercato – Milan, prima offerta per Quaresma respinta

MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta, lo Sporting Lisbona avrebbe rifiutato la prima offerta del Milan per il giovane difensore centrale Eduardo Quaresma. Per il portoghese, il club rossonero avrebbe messo sul piatto 5 milioni più il cartellino di Diego Laxalt. Tuttavia, lo Sporting ha prontamente rifiutato anche perché dal Portogallo riportano come il ragazzo sia in procinto di firmare il rinnovo di contratto con l’inserimento di una clausola rescissoria da 45 milioni.

Qualora dovesse essere confermato, allora il Milan virerà su altri obiettivi.

