Calciomercato Milan – Presto il rinnovo del contratto per Krunic

Rade Krunic, in questo calciomercato estivo, rinnoverà con il Milan. Il suo attuale contratto scadrà, infatti, il 30 giugno 2024

Daniele Triolo

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan, in questo calciomercato estivo, dovrebbe annunciare un altro rinnovo di contratto dopo quelli già ufficializzati per Tommaso Pobega e Fikayo Tomori, entrambi blindati dal club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2027.

Calciomercato Milan: rinnovi, adesso è la volta di Krunic

Ora, infatti, dovrebbe toccare a Rade Krunic. Il bosniaco, classe 1993, arrivato al Milan nell'estate 2019 per 8 milioni di euro dall'Empoli, ha giocato da titolare al posto di Sandro Tonali in Milan-Udinese 4-2. Per mister Stefano Pioli, Krunic è un'alternativa ideale per centrocampo, dove può giocare sia a due sia a tre, e trequarti, dove si è spesso destreggiato, giocando talvolta al centro, talvolta a sinistra.

Krunic, quindi, rivelatosi una pedina efficace per il Milan, prolungherà la scadenza dell'attuale accordo con i rossoneri, fissata al 30 giugno 2024. La stessa scadenza dei contratti di due big come Ismaël Bennacer e Rafael Leão. Per entrambi, però, occorrerà più tempo per trattare e più soldi sul piatto per addivenire ad un'intesa che soddisfi tutte le parti in causa. Milan, un bomber nel mirino. E lui ricambia la corte! Le ultime news di mercato >>>