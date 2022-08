Calciomercato Milan – Pressing su Mendes per Renato Sanches: il punto

Renato Sanches è ancora un concreto obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. Ripresi i contatti con l'agente Jorge Mendes. E il PSG ...

Daniele Triolo

Renato Sanches resta un obiettivo concreto del Milan in questo calciomercato estivo. Ne ha parlato il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, ricordando come siano ripresi, nelle ultime ore, in maniera più fitta i contatti con il procuratore del centrocampista portoghese, Jorge Mendes.

Calciomercato Milan, si tenta l'accelerata per Renato Sanches

Il Milan, infatti, non ha mai mollato la pista che porta al classe 1997, il cui contratto con il Lille scadrà il 30 giugno 2023. Così come non ha mai ritirato l'offerta presentata ad Olivier Létang, Presidente del club francese. I nuovi approcci con l'agente di Renato Sanches stanno a testimoniare la volontà di Paolo Maldini e Frederic Massara di regalare a mister Stefano Pioli un centrocampista di livello dopo l'addio di Franck Kessié.

L'ostacolo nella trattativa per portare Sanches al Milan? La fase di attesa del giocatore, che guarda con interesse a ciò che accade in casa PSG. Lì, infatti, allena Christophe Galtier, che lo ha avuto a Lille per due stagioni, e l'uomo-mercato è Luis Campos: entrambi hanno contribuito a rilanciare la carriera del riccioluto mediano dopo i flop al Bayern Monaco ed al Benfica.

Entro qualche giorno, comunque, si capirà se il futuro di Renato Sanches sarà nella Milano rossonera, così come auspicano i dirigenti del club di Via Aldo Rossi, oppure nella Capitale francese. Milan, in difesa arriva un insospettabile? Le ultime news di mercato >>>