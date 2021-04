Calciomercato Milan – Pressing del Leicester su Pobega: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tommaso Pobega, in prestito allo Spezia, potrebbe giocare in Premier League nel 2021-2022 ...

Secondo quanto riferito dalla redazione di 'TuttoMercatoWeb' il Milan starebbe valutando la cessione di Tommaso Pobega nella prossima sessione di calciomercato. Il calciatore, classe 1999, quest'anno protagonista in Serie A con la maglia dello Spezia, è infatti nel mirino degli inglesi del Leicester City. La possibilità, dunque, che Pobega approdi in Premier League è molto concreta. Per 'TMW' il calciatore originario di Trieste piace anche all'Eintracht Francoforte, in Bundesliga, ma le 'Foxes' di Brendan Rodgers fanno sul serio. Juventus, prima mossa per Donnarumma: le ultime di mercato >>>