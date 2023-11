Calciomercato Milan – Colpo Popovic a un passo: pronto contratto da 5 anni

'Il Corriere dello Sport' parla anche del calciomercato del Milan e in particolare del colpo Matija Popovic . Il Milan sarebbe arrivato all’accelerazione finale per il talento serbo: si starebbe in attesa della risposta definitiva del calciatore. Il Diavolo si è mosso da tempo grazie alla conoscenza dello scout, con Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio. L'operazione, si legge, starebbe viaggiando verso la conclusione, anche se vige la prudenza. Con l’Under 17 del club di Belgrado, Popovic ha realizzato ben 20 gol in 24 apparizioni totali .

Calciomercato Milan, Popovic in pugno

La proposta economica, si legge, è stata fatta: gli anni di contratto sarebbero cinque e nel caso in cui accettasse la proposta milanista firmerà a gennaio, quando compirà 18 anni. Infatti in quel caso potrà firmare fino al 30 giugno 2028. Il contratto con il Partizan scade al 31 dicembre. Il Milan spera di chiudere il colpo di calciomercato in prospettiva, nonostante il forte interesse di squadre come Barcellona, Real Madrid e Borussia Dortmund. Sensazioni sono positive, con i rossoneri che sarebbero a un passo da Popovic. Non arriverà gratis: ci saranno le commissioni e bisognerà pagare anche il premio formazione, come sempre da norme Uefa, da corrispondere al Partizan.