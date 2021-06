Calciomercato Milan – Politano alternativa a Berardi | Calcio News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Matteo Politano, attaccante del Napoli, potrebbe essere il nome giusto per rinforzare la fascia destra

Il Milan pensa a Matteo Politano. E' questa l'indiscrezione lanciata da tuttomercatoweb.com. L'obiettivo del club rossonero è quello di acquistare un esterno di fascia destra di valore che possa alternarsi con Alexis Saelemaekers. In pole position ci sarebbe Domenico Berardi del Sassuolo, ma Maldini e Massara stanno valutando anche la possibilità di acquistare Politano, calciatore del Napoli. Arrivare all'ex Inter, però, non sarà facile. Trattare con Aurelio De Laurentiis è sempre molto difficile, ma soprattutto Politano piace molto a LucianoSpalletti, neo tecnico azzurro. Per il Napoli l'esterno offensivo è incedibile, anche se nel calciomercato tutto può succedere. Calciomercato, il Milan tenta il blitz per Berardi: le ultime >>>