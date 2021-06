Calciomercato Milan – Pobega va via? Trattativa aperta con l’Atalanta

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tommaso Pobega potrebbe finire all'Atalanta dopo l'ottima stagione in prestito allo Spezia

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come l'Atalanta abbia messo gli occhi su Tommaso Pobega, classe 1999, in questa sessione estiva di calciomercato. La società orobica, infatti, ha manifestato un concreto interesse per il centrocampista, rientrato al Milan dopo l'ottima stagione trascorsa in prestito in Serie A con la maglia dello Spezia.