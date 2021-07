Calciomercato Milan – Pobega scala posizioni: adesso può rimanere

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tommaso Pobega sta impressionando a Milanello. Può andare via solo in prestito con altri acquisti

Daniele Triolo

Tommaso Pobega potrebbe restare al Milan in questa sessione di calciomercato. Questo nonostante sia un pezzo pregiato dei rossoneri e sebbene abbia ricevuto tante richieste vista l'ultima, bella stagione trascorsa in Serie A con lo Spezia. Lo ha riferito 'Tuttosport' in edicola questa mattina.

Pobega ha segnato 6 gol in campionato con i liguri di Vincenzo Italiano: tanti quanti Rafael Leao, più di Hakan Calhanoglu o di Brahim Díaz. Inoltre, è stato protagonista agli Europei Under 21 con la Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Paolo Nicolato. Ed in questi giorni di ritiro a Milanello sta convincendo tutti: lo hanno ritrovato maturato rispetto ad un anno fa.

Ecco perché il Milan, che in prima istanza avrebbe voluto 12-15 milioni di euro per cedere Pobega in questo calciomercato, adesso ha mutato il suo pensiero. La permanenza del ragazzo in rossonero non è certa, ha sottolineato il quotidiano torinese. Ma, se proprio dovesse andare via, lo farebbe soltanto in prestito secco verso la fine della sessione estiva di trattative.

Solamente qualora il Milan, in entrata, fosse riuscito a piazzare un colpo in quel settore del campo (Tiémoué Bakayoko? Boubacar Kamara?). Qualche giorno fa lo Spezia ha provato a chiedere nuovamente il giocatore in prestito al Milan: richiesta respinta al mittente. L'Atalanta è sulle tracce del classe 1999, così come altre società. Ma il Milan, ora, intende puntarci e valorizzarlo.

Le sue caratteristiche, uniche nell'organico di mister Stefano Pioli, potrebbero consentirgli di restare a giocarsi le sue chance. Vero, il 4-2-3-1 non lo agevola molto (è una mezzala da 4-3-3), ma proprio la sua presenza potrebbe fare in modo che il tecnico cambi, di volta in volta, l'assetto del suo Milan. Senza contare che con Alessandro Plizzari, Davide Calabria e Matteo Gabbia sarebbe il quarto giocatore cresciuto nel vivaio: perfetto per l'iscrizione nelle liste UEFA.