Calciomercato Milan – Pobega, rientro dal Torino e permanenza a Milano

Nella prossima sessione di calciomercato il Milan riporterà a casa Tommaso Pobega, centrocampista classe 1999 attualmente in prestito al Toro

Nella prossima sessione di calciomercato il Milan riporterà a casa Tommaso Pobega, classe 1999, centrocampista cresciuto nel vivaio rossonero e che, attualmente, sta giocando in Serie A in prestito nella fila del Torino di Ivan Jurić. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina.

Pobega, infatti, è destinato ad essere uno dei centrocampisti che si lotteranno un posto in squadra, nella stagione 2022-2023, agli ordini di mister Stefano Pioli. Un po' perché il suo rendimento in questa stagione (4 gol e 2 assist in 26 partite in campionato) autorizza, di fatto, il Milan a pensare che possa far bene anche alla casa madre.

Un po' perché, come evidenziato dal 'CorSport', il rientro di Pobega, come detto cresciuto nel vivaio del Diavolo, servirà, unitamente al ritorno del portiere Alessandro Plizzari dal prestito al Lecce ed alle conferme di Davide Calabria e Matteo Gabbia, a riempire le 4 caselle di giocatori formati nel proprio settore giovanile.

Indispensabili, come noto, per la compilazione della lista dei 25 calciatori per partecipare al campionato di Serie A.

