Calciomercato Milan – Pobega nel mirino dell’Udinese di Gotti

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tommaso Pobega, rientrato dal prestito allo Spezia, potrebbe sposare il progetto dei friulani

Daniele Triolo

Tommaso Pobega potrebbe rappresentare, per il Milan, un rinforzo in più a centrocampo o una pedina di scambio nel calciomercato estivo. Il centrocampista triestino, rientrato in rossonero dopo un'ottima stagione disputata in Serie A con lo Spezia di Vincenzo Italiano, non ha ancora ben chiaro quale sarà il suo futuro.

Il classe 1999, dunque, potrebbe restare nella fila della formazione di Stefano Pioli per dare una mano in mezzo al campo. Risultando, tra l'altro, anche molto utile nella compilazione delle liste UEFA, visto che è cresciuto nel vivaio rossonero. Ma potrebbe anche andare via, di modo che la società, dalla sua cessione, generi una bella plusvalenza.

Pobega, come riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, piace all'Udinese del tecnico Luca Gotti: dovesse sposare il progetto dei friulani, potrebbe rientrare nella trattativa per portare Rodrigo de Paul al Milan oppure andare ad Udine in un'operazione slegata da quella dell'argentino. Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Tonali. C'è una novità in attacco