Calciomercato Milan – Pobega al Torino: oggi si allena al ‘Filadelfia’

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tommaso Pobega giocherà nel Torino in questa stagione. È già da ieri sotto la Mole Antonelliana

Il Milan, in questo calciomercato estivo, ha ceduto Tommaso Pobega al Torino. 'Tuttosport' e il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola hanno parlato dell'operazione di mercato, sbloccatasi dopo il via libera del Chelsea al Milan per Tiémoué Bakayoko, che diventerà ufficiale nella giornata odierna.