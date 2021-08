Calciomercato Milan – Pobega al Torino: l’annuncio del club granata

Tommaso Pobega si è trasferito dal Milan al Torino in prestito fino al 30 giugno 2022. Il centrocampista indosserà la maglia granata numero 4

"Pobega è nato a Trieste il 15 luglio 1999. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Triestina e del Milan, ha esordito nel calcio professionistico nella stagione 2018/2019 con la Ternana, in serie C. L'anno successivo ha giocato in Serie B, con il Pordenone, mentre nell'ultimo campionato ha debuttato in Serie A vestendo la maglia dello Spezia, formazione con la quale ha segnato 6 reti. Per lui anche 6 presenze e 3 gol con la Nazionale Under 21".