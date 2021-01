Calciomercato Milan – Pioli: “Vi descrivo Tomori” | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Pioli parla di Tomori

MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta. Pioli ha parlato dei due nuovi acquisti: Mario Mandzukic e Fikayo Tomori

"Ruolo di Mandzukic? Ho parlato con Mario e non mi potevo aspettare risposta migliore e disponibilità migliore. Gioca dove serve. Andremo ad affrontare tutto di partita in partita. In 18 partite solo due o tre convocazioni abbiamo avuto insieme Ibra, Rebic e Leao. Sono molto contento dell'arrivo di Mario, ci dà tante altre soluzioni. Tomori ha aggressività e velocità, abbiamo impressioni positive. Ora dobbiamo conoscerci meglio".