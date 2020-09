Calciomercato Milan – Pioli: “La società vuole migliorare la rosa”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN

MILAN NEWS– Stefano Pioli, tecnico rossonero, nell’intervista rilasciata ai microfoni di Dazn, ha parlato di calciomercato. “La società si è detta disponibile a migliorare questa rosa se ci sarà la possibilità, il mercato è ancora lungo – spiega Pioli – .Quando saremo al completo saremo un organico competitivo, siamo giovani ma stiamo crescendo bene. Poi dopo se ci sarà la possibilità di migliorare in qualche posizione non ci faremo cogliere impreparati. Al centro della difesa? In questo momento gli infortuni di Romagnoli e Musacchio ci limitano nelle scelte. Spero di recuperare Duarte per la prima partita, poi vedremo cosa potrà succedere”.

Nel mercato estivo è finora arrivato un portiere, Tatarusanu, un difensore (Kalulu) e due centrocampisti (Tonali e Pobega, rientrato dal prestito al Pordenone e aggregato alla prima squadra). Il lavoro di Maldini e Massara, però, non è finito. Nel mirino ci sono ancora un centrale difensivo, un terzino destro, un centrocampista e un esterno destro d’attacco. Chiaramente al Milan per acquistare servirà anche cedere. Molti sono in partenza: lo stesso Duarte, di cui parlava Pioli, è inserito nella lista dei possibili partenti, insieme a Laxalt e un terzino destro. Quindi Krunic e Paquetà, la cui vendita potrebbe finanziare qualche colpo in entrata. Tra i nomi più caldi ci sono sempre Milenkovic, Pezzella e Chiesa della Fiorentina, Aurier del Tottenham, Dumfries del PSV, Bakayoko del Chelsea, Soumarè del Lille, Florentino Luis del Benfica e Jovic del Real Madrid. Salvo, ovviamente, nomi a sorpresa, non ancora usciti sui media o parzialmente accostati al Milan. INTANTO, ARRIVANO NOVITA’ SUL RINNOVO DIONNARUMMA