Calciomercato Milan – Pioli punta tutto su Renato Sanches: le news

Renato Sanches, obiettivo di calciomercato del Milan, è richiesto anche dal PSG. Stefano Pioli, però, vorrebbe puntare molto su di lui

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermato su Renato Sanches. Il Diavolo, infatti, ha fretta di chiudere l'acquisto del centrocampista portoghese, classe 1997, per non rischiare di perderlo dopo mesi di corteggiamento e trattativa.

Il quotidiano romano ha evidenziato come, al momento, il problema del Milan si chiami PSG. E non si tratta, purtroppo, di una semplice operazione di disturbo. In Francia, infatti, sono sicuri che presto Luis Campos, nuovo responsabile del PSG per il calciomercato, metterà sul piatto 30 milioni di euro per strappare Renato Sanches al Milan.

Una proposta di gran lunga superiore a quella finora presentata dal Milan al Lille. I parigini, ha evidenziato il 'CorSport', vorrebbero fare leva sui rapporti tra Campos e Sanches, visto che il primo aveva portato il secondo nel 2019 nella fila dei 'Dogues', rilanciandolo dopo anni bui al Bayern Monaco ed allo Swansea City.

Calciomercato Milan, Renato Sanches tentato dal PSG? Il punto

Campos ha già avuto contatti con Jorge Mendes, agente di Sanches, presentandogli un'offerta di ingaggio allettante, dal punto di vista economico, per il suo assistito. Il Milan, in questo frangente, dovrà cercare di resistere all'offensiva del PSG, sperando di poter portare il ragazzo in maglia rossonera.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono convinti che, con la sua qualità, innalzerebbe notevolmente il livello del centrocampo del Milan. Renato Sanches, infatti, può giocare in diverse zone del campo. Stefano Pioli, tecnico rossonero, vorrebbe farlo giocare sia nei due davanti la difesa sia da trequartista 'tattico', in alcune partite, così come faceva con Franck Kessié.

Il Milan, dunque, proverà a portare Renato Sanches in Italia in questo calciomercato estivo, anche perché aveva già strappato un accordo di massima da 3 milioni di euro (più 500mila euro di bonus) netti a stagione per quattro anni, fino al 30 giugno 2026. Inevitabilmente, però, l'ingresso in scena del PSG ha scombinato i piani del Diavolo.

L'offerta del Milan al Lille per il suo cartellino è di 15 milioni di euro. L'operazione, ha commentato il 'CorSport', non è ancora sfumata. Ma non è semplice competere con uno dei club più ricchi al mondo. La differenza, però, potrebbero farla proprio Sanches e la parola data a Maldini.

Il Lille, dal canto suo, vuole monetizzare al massimo dalla cessione di Sanches, visto che è legato ai francesi da un contratto fino al 30 giugno 2023. Il Diavolo non ha smesso di sperare e continua ad avere continui e costanti contatti con il suo entourage. Sperando di poter festeggiare al termine dei negoziati. Milan, salta Botman? Tre concrete alternative sul mercato >>>