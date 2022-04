Calciomercato Milan – Pinto: “Veretout? E’ ancora dentro al progetto”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato del futuro di Jordan Veretout

Negli ultimi tempi il nome di Jordan Veretout viene accostato al Milan sul calciomercato. In merito al futuro del centrocampista, Tiago Pinto, general manager della Roma, ne ha parlato a Dazn: "Rottura defìnitiva con Veretout? No, adesso non è disponibile adesso ma speriamo possa tornare prima possibile. E' stato un giocatore importante in questi ultimi anni, lo aspettiamo per migliorare la squadra con la sua qualità e raggiungere gli obiettivi. E' ancora dentro al progetto".