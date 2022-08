Calciomercato Milan – Nuovo Kessié, piace anche Santamaria del Rennes

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del calciomercato del Milan, ricordando come il club di Via Aldo Rossi sia sempre alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire Franck Kessié, passato a parametro zero al Barcellona. L'erede designato era Renato Sanches, che, poi, però, si è accasato al PSG, club che gli ha offerto un ingaggio più alto.