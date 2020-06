Calciomercato Milan – Piace Roca: i suoi numeri stagionali

CALCIOMERCATO MILAN – In questi giorni si è sparsa la voce dell’interesse del Milan per Marc Roca, classe 1996, regista dell’Espanyol, compagine della Liga spagnola.

Mancino, sotto contratto con il suo club fino al 30 giugno 2022, Roca è seguito da tanti top club in Europa (tra questi il Bayern Monaco) e può lasciare la società catalana, dove è nato e cresciuto calcisticamente, per una somma compresa tra i 20 ed i 25 milioni di euro.

Qualora, dunque, il Diavolo dovesse cedere alle avances di PSG, Manchester City o Real Madrid per Ismaël Bennacer, potrebbe essere proprio Roca il sostituto naturale del franco-algerino. In questa stagione, molto difficile per l’Espanyol, ultimo in classifica in campionato, Roca è stato titolare inamovibile e capitano.

Ha totalizzato, infatti, ben 33 gare tra Liga, Europa League e Coppa del Re, segnando 2 gol e fornendo 3 assist per i compagni.