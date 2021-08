Calciomercato Milan – Piace Pellegri: ecco i dettagli della trattativa

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Pietro Pellegri potrebbe approdare in rossonero come terzo centravanti per Stefano Pioli

Daniele Triolo

Il Milan, che cercava una punta giovane in questo calciomercato estivo, ha messo gli occhi su Pietro Pellegri. L'attaccante, classe 2001, è cresciuto nelle giovanili del Genoa, con il quale aveva debuttato, incantato e segnato in Serie A. Poi, però, nel gennaio 2018, si era trasferito al Monaco, nella Ligue 1 francese, per quasi 21 milioni di euro.

Adesso, secondo quanto riferito da 'gianlucadimarzio.com', il Milan sta avendo dei contatti con il Monaco per Pellegri. Il club del Principato ha aperto alla sua cessione. Il contratto di Pellegri con i monegaschi scadrà il 30 giugno 2022: non si esclude, però, che possa prolungarlo per un'ulteriore stagione per poi trasferirsi in prestito in rossonero.

L'interesse del Milan per Pellegri non è nuovo. Già prima del suo passaggio al Monaco, nel calciomercato invernale 2018, il Milan si era interessato a lui, assistito dal procuratore Giuseppe Riso. Nella sua finora breve carriera Pellegri ha avuto già tanti problemi fisici. Dai fastidi legati alla pubalgia e la conseguente operazione ai tanti infortuni muscolari che hanno costretto Pellegri a giocare soltanto tre partite in due anni.

La scorsa stagione il ritorno in campo con 16 presenze e un gol al Lille a 833 giorni di distanza dall'ultima volta. Ora, per lui, potrebbero schiudersi, con ritardo di tre anni e mezzo, le porte di Milanello.