Calciomercato Milan – Piace Otávio: duello con la Roma? | News

Milan su Otávio: possibile occasione di mercato low cost

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, al Milan piace molto Otávio Monteiro, classe 1995, trequartista brasiliano che andrà in scadenza di contratto con il Porto il prossimo 30 giugno.

Ci sono già stati dei dialoghi tra il club rossonero ed i rappresentanti di Otávio. Il quale, però, piace anche alla Roma. Potrebbe prefigurarsi, dunque, un derby italiano sul mercato per il talentuoso sudamericano.

L’intenzione del Milan, in vista della prossima stagione, è quella di avere a disposizione, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League, due elementi di qualità nel ruolo di rifinitore dietro il centravanti.

Uno sarà Hakan Çalhanoğlu. L’altro, qualora il Diavolo non riuscisse a confermare Brahim Díaz, attualmente in rossonero in prestito secco dal Real Madrid, potrebbe essere proprio Otávio. Calciomercato Milan: rinnovo Donnarumma, ecco le richieste di Raiola >>>