Calciomercato Milan – Piace Milenkovic: i suoi numeri stagionali

CALCIOMERCATO MILAN – I ‘rumors‘ di calciomercato, in questi giorni, accostano il Milan a Nikola Milenkovic, classe 1997, difensore della Fiorentina in grado di giocare sia da centrale sia da terzino destro.

Milenkovic, sotto contratto con i viola fino al 30 giugno 2022, è assistito da Fali Ramadani, stesso agente di Ante Rebic, attaccante croato del Diavolo e di Luka Jovic, centravanti del Real Madrid che i rossoneri stanno provando ad acquistare per la stagione 2020-2021.

Il serbo Milenkovic è giunto a Firenze nell’estate 2017, proveniente dal Partizan di Belgrado, per 5 milioni di euro: nelle prime due stagioni in Toscana ha disputato 55 gare e segnato 3 reti.

Quindi, in questa stagione, che dovrebbe riprendere prossimamente dopo l’emergenza coronavirus, Milenkovic ha già giocato 29 partite e segnato altri 3 gol. Può essere ceduto per circa 25 milioni di euro.

La Fiorentina prenderebbe in esame la cessione di Milenkovic al Milan soltanto per trattenere Federico Chiesa in riva all’Arno. QUESTE, INVECE, LE ULTIME SUL POSSIBILE RITORNO DI TIÉMOUÉ BAKAYOKO >>>