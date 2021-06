Calciomercato Milan – Piace Harit: è anche nel mirino del Napoli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Amine Harit, fresco di retrocessione in 2. Bundesliga con lo Schalke 04, ha un costo non elevato

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, è tornato a pensare ad Amine Harit. Lo ha riferito il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Come i più attenti tifosi rossoneri ricorderanno, Harit piaceva al Diavolo già quando, giovanissimo, si affacciava nel calcio dei grandi in Francia, con la maglia del Nantes.

Da lì, poi, Harit ha preso la strada della Germania e, in queste ultime stagioni, ha militato in Bundesliga con la maglia dello Schalke 04. Sfortunatissima l'ultima annata: nonostante i 2 gol ed i 5 assist in 28 partite di Harit, la squadra di Gelsenkirchen non è riuscita ad evitare la retrocessione in seconda serie.

Ed ora Harit, classe 1997, può lasciare i 'Königsblauen' poiché sarebbe un lusso per una squadra di 2. Bundesliga: il suo cartellino costa 10 milioni di euro. Fantasista marocchino con passaporto francese, Harit può giocare sia da trequartista sia da esterno d'attacco. In Italia piace anche al Napoli di Luciano Spalletti.

Si tratterebbe di un colpo intelligente, di prospettiva, per il Milan a prezzi contenuti. Un acquisto che sposerebbe in pieno la filosofia del fondo Elliott Management Corporation per la squadra rossonera, ma garantirebbe ulteriore classe e talento all'organico del tecnico Stefano Pioli. Il Diavolo punta il grande colpo di mercato dell'estate! Le ultime news >>>