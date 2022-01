Calciomercato Milan – Piace Aké del Manchester City, ad una condizione

Nathan Aké, obiettivo di calciomercato del Milan, può lasciare a gennaio il Manchester City. Non è infatti una prima scelta di Pep Guardiola

Il Milan sta cercando un difensore centrale per questa sessione invernale di calciomercato e il nome di Nathan Aké del Manchester City , questa mattina, viene rilanciato sia da 'La Gazzetta dello Sport' sia da 'Tuttosport' oggi in edicola. Il centrale olandese, classe 1995 , è infatti ai margini del progetto tecnico di Pep Guardiola al Manchester City e in questo mese potrebbe cambiare aria.

Ha giocato, è vero, 14 partite complessive in questa stagione, ma ha totalizzato appena 579' in Premier League. Aké-Milan, dunque, possibile? Soltanto ad una condizione, ovvero che i 'Citizens' aprano alla cessione del difensore mancino, ex Chelsea, Reading, Watford e Bournemouth, in prestito per sei mesi senza la pretesa di un obbligo di riscatto al termine dell'attuale stagione.