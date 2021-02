Calciomercato Milan – Pessina, le ultime sul suo futuro | News

Calciomercato Milan: Pessina si mette in mostra

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra su Matteo Pessina. Il calciatore dell’Atalanta si sta mettendo in grande luce in questa stagione con Gasperini, tanto da non far rimpiangere il Papu Gomez. Il Milan ha il 40% sulla futura rivendita del giocatore e dunque potrebbe riacquistarlo di fatto alla metà della cifra richiesta.

L’Atalanta però in questo momento non ha nessuna intenzione di vendere Pessina, ma è chiaro che un eventuale interesse di Maldini e Massara metterebbe in difficoltà il centrocampista, che vorrebbe tornare in rossonero da protagonista. Calciomercato Milan: testa a testa con l’Inter. VAI ALLA NOTIZIA>>>