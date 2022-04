Calciomercato Milan – Perisic, contatto rossonero: l’indiscrezione / News

La clamorosa indiscrezione di mercato 'TeleLombardia': il Milan avrebbe contattato Ivan Perisic dell'Inter: le ultime news

Il calciomercato, si sa, sa regalare colpi di scena degni dei migliori film premiati all'Oscar. Se Hakan Calhanoglu , la scorsa estate, si è trasferito dall'altra parte dei Navigli a parametro zero, arriva l'indiscrezione su un altro possibile trasferimento clamoroso. Stando a quanto riferisce 'TeleLombardia', infatti, il Milan avrebbe contattato Ivan Perisic , grande protagonista con la maglia dell'Inter in questa stagione.

Con i suoi 5 gol e 6 assist complessivi stagionali, il croato si sta rivelando uno dei titolari inamovibili di Simone Inzaghi grazie alle sue doti nell'uno contro uno e alla sua abilità di offrire palloni in area di rigore. Il giocatore, con ogni probabilità, partirà a parametro zero, con il club nerazzurro che si è già cautelato con l'arrivo di Robin Gosens a gennaio. Perisic potrebbe ritornare a giocare nel suo ruolo naturale, che sarebbe quello dell'esterno d'attacco. Le richieste del numero 44 non sarebbero basse, motivo per cui sarebbe difficile imbastire un'operazione a costi contenuti. Le Top News di oggi sul Milan: Ibra si ferma ancora, Origi a un passo, parlano Ronaldo e Ronaldinho