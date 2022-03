Calciomercato Milan – Per Romagnoli sfida tra Lazio e Juventus

Alessio Romagnoli sembra sempre più lontano dal Milan, ed in ottica calciomercato Lazio e Juventus restano alla finestra per il capitano

In casa Milan , il calciomercato sarà caratterizzato anche da uscite importanti, legate ai rinnovi di contratto: oltre a Franck Kessie , infatti, anche Alessio Romagnoli sembrerebbe lontano da Milano.

Il capitano rossonero, come riporta calciomercato.com, non dovrebbe rinnovare il suo contratto col Diavolo e su di lui sono già piombate alcune big di Serie A .

Su tutte Lazio e Juventus sembrano essere le due squadre maggiormente interessate al difensore centrale. I bianconeri, però, potrebbero nelle prossime ore chiudere per Antonio Rudiger del Chelsea, e quindi defilarsi dalla corsa all'ex Roma.

Resterebbe invece in corsa la formazione di Maurizio Sarri, che non ha mai negato di essere un estimatore del ragazzo e che cercherà di convincere il Presidente Claudio Lotito a portare alla sua corte il numero 13 rossonero. Milan, derby con l'Inter per il sostituto di Kessié: le ultime news di mercato >>>