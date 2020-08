Calciomercato Milan – Per Robinson concorrenza del West Ham: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Singolare l’esperienza di Antonee Robinson, a gennaio a un passo dal diventare un giocatore del Milan. Nel corso delle visite mediche di rito, il terzino sinistro ha evidenziato un problema cardiaco che non ha permesso il suo tesseramento. Adesso, dopo 7 mesi, Robinson potrebbe nuovamente tornare in orbita rossonera dopo il superamento di tale complicazione. Sul giocatore non c’è però soltanto il Milan: secondo quanto riferisce il ‘Mirror’ è forte la concorrenza del West Ham di David Moyes.

KESSIE: I MOTIVI DELLA CRESCITA ESPONENZIALE DELL’IVORIANO >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>