Calciomercato Milan – Per la difesa si torna a parlare di Upamecano

CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante questi in casa Milan siano giorni di transizione a livello societario, il calciomercato non si ferma mai. Ecco che, torna di moda il nome di Dayot Upamecano per la difesa.

Upamecano, giovane centrale francese di 21 anni (ne farà 22 il prossimo 27 ottobre), è nel mirino del club rossonero già dalla scorsa estate quando la società tentò di prenderlo per rafforzare il reparto. Il calciatore è un titolarissimo del Lipsia e il suo contratto con il club tedesco, che scade nel giugno 2021, prevede una clausola rescissoria di ben 60 milioni. Il Milan, che in un primo momento sembrava volesse riscattare Simon Kjaer, ora ha cambiato idea visti i cambi nei piani alti della dirigenza.

IL FATTORE RANGNICK – Il Milan, per arrivare al giocatore, potrebbe sfruttare i buoni rapporti che Ralf Rangnick ha con il suo vecchio club, il Lipsia appunto. Oltre a questo, l’allenatore tedesco conosce molto bene Upamecano avendolo allenato proprio in Germania.

