Calciomercato Milan – Per Adli c’è ancora distanza con il Bordeaux

Yacine Adli rischia di non arrivare al Milan in questo calciomercato? Il Bordeaux spara alto per il giocatore e la trattativa può saltare

Riccardo Varotto

La trattativa per portare Yacine Adli al Milan in questo calciomercato si sta complicando. Il Bordeaux ha alte pretese economiche per il cartellino del centrocampista; a riportarlo è La Gazzetta dello Sport. I rossoneri hanno fatto la loro offerta, ma il club francese chiede più di 10 milioni e l'affare si complica notevolmente.

Il Milan ha già speso parecchio in questa sessione di mercato ed è alla ricerca di un esterno destro che sappia fare anche il trequartista. A centrocampo, la priorità è il ritorno di Tiémoué Bakayoko. Adli è un affare che verrà portato a termine solo a cifre conveniente e per ora, non è questo lo scenario. Di conseguenza, non è da escludere che la trattativa possa saltare e che il giocatore rimanga in Francia. Ecco le nostre pagelle dei rossoneri dopo Sampdoria-Milan