Calciomercato Milan – Difensore, Pellegrino in dirittura d’arrivo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato in entrata del Milan, ha ricordato come i prossimi che verranno saranno giorni decisivi per l'arrivo in rossonero del difensore argentino Marco Pellegrino dal Club Atlético Platense. Il Presidente del club sudamericano, Sebastián Ordoñez, è arrivato ieri a Milano e ha incontro i dirigenti del club di Via Aldo Rossi, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, per cercare di arrivare ad un accordo tra le parti.