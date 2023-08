Calciomercato Milan – Pellegrino obiettivo: nella lista 4-5 giocatori

Calciomercato Milan, Pellgrino nome per la difesa

Gianluca Di Marzio, dagli studi di Sky Sport, conferma le notizie sul difensore del Milan. I rossoneri avrebbero inserito Pellegrino, difensore classe 2002, nella loro lista per la difesa. Nel taccuino dei dirigenti rossoneri ci sarebbero però quattro/cinque nomi per questo ruolo, e fra essi anche quello di Pellegrino, ventunenne dell'Atletico Platense. Il Milan vorrebbe investire per un profilo giovane, e l'argentino risponderebbe a queste caratteristiche. Cresciuto proprio nelle giovanili dell'Atletico Platense, Pellegrino ha esordito in prima squadra in questa stagione. Il 14 marzo 2023 la prima presenza, contro il Velez Sarsfield. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ecco la possibile alternativa a Calafiori