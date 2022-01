Calciomercato Milan – Pellegri interessa al Torino: le ultime / News

Pietro Pellegri non ha avuto l'impatto sperato al Milan. Nel calciomercato potrebbe già cambiare maglia: c'è l'interesse del Torino

Nel calciomercato estivo il Milan ha tentato una scommessa chiamata Pietro Pellegri. L'attaccante, che non ha mai inciso con il Monaco visti i tanti infortuni, è stato scelto dalla dirigenza come terzo attaccante da far crescere sotto l'ala di Zlatan Ibrahimović e Olivier Giroud. Ma il classe 2001 ha fatto pochissimo anche in rossonero per tanti motivi. Tra problemi fisici e scelte tecniche, Pellegri ha collezionato soltanto sei presenze complessive.